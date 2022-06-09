Нікчемний "судовий процес": у МЗС гостро відреагували на "вирок" бойовиків для іноземців, які воювали на боці ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями Збройних сил України. Так званий “судовий процес” над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним. Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.
Цитата
“Т.зв. „судовий процес“ над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України”, — наголосив Ніколенко.
Деталі
Він нагадав, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ.
“Відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів. Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися”, — підкреслив дипломат.
Контекст
Сьогодні контрольований бойовиками так званий “суд” в ОРДО в четвер “засудив” до смертної кари підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.
Додамо
Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, що беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України “Про військовий обов’язок та військову службу” 1992 року.
Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.