Бойовики «ДНР» «засудили» до страти підданих Великої Британії, які воювали за ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Контрольований бойовиками так званий «суд» в ОРДО в четвер «засудив» до смертної кари підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України. Про це у четвер повідомили російські ЗМІ, пише УНН.
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"За сукупністю злочинів остаточно призначити Асліну Ейдену, Піннеру Шону і Саадуну Брагіму призначити як покарання смертну кару", - йдеться в так званому «вироку».
Нагадаємо
Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, що беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" 1992 року.
Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.