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Шахед-136

“Слуга народу” Кузьміних приїхав до суду

“Слуга народу” Кузьміних приїхав до суду

Київ • УНН

 • 15112 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Нардеп від “Слуги народу” Сергій Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тисяч гривень хабара, прибув до Вищого антикорупційного суду України для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.

Так, Кузьміних прибув до ВАКС для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше суд відмовив йому в можливості брати участь у засіданні у режимі відеоконференцзвʼязку з Житомира.

Окрім того, адвокат Кузьміних заявила, що вона буде клопотати про відвід секретаря судового засідання.

Цитата

“Враховуючи порушення процесуального порядку вчиненні слідчим суддею та секретарем судового засідання сторона захисту буде клопотати про відвід секретаря судового засідання за невиконання процесуальних вимог Кримінально-процесуального кодексу”, — сказала адвокат.

Що було раніше

Кузьміних не з’явився сьогодні, 8 лютого на засідання до ВАКС, де йому повинні обрати запобіжний захід. Його захист заявив, що наразі нардеп перебуває у Житомирі.

7 лютого суддя Вищого антикорупційного суду України переніс на 8 лютого розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Кузьміних через те, що не зміг юридично встановити його особистість.

Доповнення

Прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.

Контекст

Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.

Згодом Кузьміних затримали та повідомили про підозру.

До слова

Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.

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