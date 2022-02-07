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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Обирати запобіжний захід нардепу Кузьміних будуть завтра. Суддя не може встановити його особу

Обирати запобіжний захід нардепу Кузьміних будуть завтра. Суддя не може встановити його особу

Київ • УНН

 • 16660 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Суддя Вищого антикорупційного суду України переніс на 8 лютого розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, підозрюваного в одержанні 558 тисяч гривень хабара, через те, що не може юридично встановити його особистість, передає кореспондент УНН.

Засідання перенесли на 8 лютого на 9:45 через те, що суддя не зміг встановити особистість підозрюваного.

Деталі

Прокурор надав лише посвідчення нардепа, яке не потрапляє в перелік документів, які передбачені законом.

Цитата

“Я так званого пана Кузьміних бачу вперше, тому не можу вірити на слово, що він дійсно Кузьміних”, — сказав суддя.

У САП журналісту УНН підтвердили, що прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.

Що було раніше

Народного депутата від “Слуги народу” Сергія Кузьміних, фігуранта справи про хабар у пів мільйона, затримали. Такою йому повідомили про підозру.

Контекст

Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.

До слова

Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.

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