Обирати запобіжний захід нардепу Кузьміних будуть завтра. Суддя не може встановити його особу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Суддя Вищого антикорупційного суду України переніс на 8 лютого розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, підозрюваного в одержанні 558 тисяч гривень хабара, через те, що не може юридично встановити його особистість, передає кореспондент УНН.
Засідання перенесли на 8 лютого на 9:45 через те, що суддя не зміг встановити особистість підозрюваного.
Деталі
Прокурор надав лише посвідчення нардепа, яке не потрапляє в перелік документів, які передбачені законом.
Цитата
“Я так званого пана Кузьміних бачу вперше, тому не можу вірити на слово, що він дійсно Кузьміних”, — сказав суддя.
У САП журналісту УНН підтвердили, що прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.
Що було раніше
Народного депутата від “Слуги народу” Сергія Кузьміних, фігуранта справи про хабар у пів мільйона, затримали. Такою йому повідомили про підозру.
Контекст
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
До слова
Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.