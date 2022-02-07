Избирать меру пресечения нардепу Кузьминых будут завтра. Судья не может установить его личность

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Судья Высшего антикоррупционного суда Украины перенес на 8 февраля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тысяч гривен взятки, за то, что не может юридически установить его личность, передает корреспондент УНН.