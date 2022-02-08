“Слуга народа” Кузьминых приехал в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Нардеп от “Слуги народа” Сергей Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, прибыл в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.
Так, Кузьминых прибыл в ВАКС для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.
Ранее суд отказал ему в возможности участвовать в заседании в режиме видеоконференцсвязи из Житомира.
Кроме того, адвокат Кузьминых заявила, что она будет ходатайствовать об отводе секретаря судебного заседания.
Цитата
“Учитывая нарушение процессуального порядка совершения следственным судьей и секретарем судебного заседания сторона защиты будет ходатайствовать об отводе секретаря судебного заседания за невыполнение процессуальных требований Уголовно-процессуального кодекса”, — сказала адвокат.
Что было раньше
Кузьминых не появился сегодня, 8 февраля, на заседание к ВАКС, где ему должны избрать меру пресечения. Его защита заявила, что сейчас нардеп находится в Житомире.
7 февраля судья Высшего антикоррупционного суда Украины перенес на 8 февраля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Кузьминых за то, что не смог юридически установить его личность.
Дополнение
Прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.
Контекст
Сергея Кузьминых разоблачили “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
Пойманный на взятке "слуга" Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указала.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
Впоследствии Кузьминых задержали и сообщили о подозрении.
К слову
Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных в жены.