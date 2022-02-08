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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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"Слуга народу" Кузьміних не прийшов на суд у справі про хабар: поїхав у Житомир по паспорт

"Слуга народу" Кузьміних не прийшов на суд у справі про хабар: поїхав у Житомир по паспорт

Київ • УНН

 • 22332 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, підозрюваний в одержанні 558 тисяч гривень хабара, не з'явився на засідання до Вищого антикорупційного суду України, де йому повинні обрати запобіжний захід. Його захист каже, наразі нардеп перебуває у Житомирі, передає кореспондент УНН.

Його адвокат заявила, що нардеп перебуває в Житомирі та хоче брати участь в засіданні через відеозв’язок.

Цитата:

"Зараз він в Житомирському апеляційному суді чекає в залі судових засідань для проведення відеоконференції“,- сказала адвокат.

За її словами, він поїхав до Житомира для того, щоб забрати свій паспорт, адже вчора засідання не змогли розпочати через неможливість встановлення його особистості.

Що було раніше

Суддя Вищого антикорупційного суду України переніс на 8 лютого розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу від “Слуги народу” Сергію Кузьміних через те, що не може юридично встановити його особистість.

Прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.

Контекст

Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.

7 лютого Кузьміних затримали і призначили засідання у суді з обрання йому запобіжного заходу.

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