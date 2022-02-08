"Слуга народа" Кузьминых не пришел в суд по делу о взятке: поехал в Житомир по паспорт

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тысяч гривен взятки, не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд Украины, где ему должны избрать меру пресечения. Его защита говорит, сейчас нардеп находится в Житомире, передает корреспондент УНН.