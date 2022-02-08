"Слуга народа" Кузьминых не пришел в суд по делу о взятке: поехал в Житомир по паспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тысяч гривен взятки, не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд Украины, где ему должны избрать меру пресечения. Его защита говорит, сейчас нардеп находится в Житомире, передает корреспондент УНН.
Его адвокат заявила, что нардеп находится в Житомире и хочет участвовать в заседании через видеосвязь.
Цитата:
"Сейчас он в Житомирском апелляционном суде ждет в зале судебных заседаний для проведения видеоконференции“,- сказала адвокат.
По ее словам, он поехал в Житомир для того, чтобы забрать свой паспорт, ведь вчера заседание не смогли начать из-за невозможности установления его личности.
Что было раньше
Судья Высшего антикоррупционного суда Украины перенес на 8 февраля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения нардепу от “Слуги народа” Сергею Кузьминых из-за того, что не может юридически установить его личность.
Прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.
Контекст
Сергея Кузьминых поймали на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
Пойманный на взятке "слуга" Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
7 февраля Кузьминых задержали и назначили заседание в суде по избранию ему меры пресечения.