Ексклюзив
09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Парламент Словаччини проголосував за закріплення в Конституції двох статей - чоловіка та жінки

Київ • УНН

 354 перегляди

Парламент Словаччини схвалив законопроект, що закріплює в Конституції дві статі – чоловіка та жінку, а також гарантує рівність в оплаті праці. За проголосували 90 зі 99 присутніх депутатів.

Парламент Словаччини проголосував за закріплення в Конституції двох статей - чоловіка та жінки

Парламент Словаччини схвалив проект закону, який закріплює в Конституції Словацької Республіки дві статі - чоловіка та жінку, повідомляє Aktuality.sk, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю словацький парламент схвалив урядову поправку до Конституції Словацької Республіки. Вона закріпляє дві статі – чоловік та жінка. Вона також включатиме гарантію рівності між чоловіками та жінками в оплаті праці. Конституційний закон також регулює усиновлення дітей та освітній процес.

"Дві статі - чоловік і жінка - будуть закріплені у найвищому законі держави. Нове регулювання має на меті досягти суверенітету Словаччини в ціннісних та культурно-етичних питаннях", - пише видання.

З 99 присутніх на засіданні словацьких законодавців, як вказано, 90 підтримали пропозицію, семеро були проти, двоє не голосували, і ніхто не утримався. Окрім членів коаліції, поправку підтримали опозиційні депутати з клубу KDH, за винятком двох, хто не голосував. Також "за" проголосували троє депутатів з клубів "Slovensko", "Za ľudí", "KÚ". З депутатів коаліції один депутат від Hlas-SD, який не був присутній, не підтримав пропозицію.

Угорщина готується ухвалити конституційну поправку, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+14.04.25, 13:47 • 4185 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Словаччина