Парламент Словаччини проголосував за закріплення в Конституції двох статей - чоловіка та жінки
Київ • УНН
Парламент Словаччини схвалив законопроект, що закріплює в Конституції дві статі – чоловіка та жінку, а також гарантує рівність в оплаті праці. За проголосували 90 зі 99 присутніх депутатів.
Парламент Словаччини схвалив проект закону, який закріплює в Конституції Словацької Республіки дві статі - чоловіка та жінку, повідомляє Aktuality.sk, пише УНН.
Деталі
У п'ятницю словацький парламент схвалив урядову поправку до Конституції Словацької Республіки. Вона закріпляє дві статі – чоловік та жінка. Вона також включатиме гарантію рівності між чоловіками та жінками в оплаті праці. Конституційний закон також регулює усиновлення дітей та освітній процес.
"Дві статі - чоловік і жінка - будуть закріплені у найвищому законі держави. Нове регулювання має на меті досягти суверенітету Словаччини в ціннісних та культурно-етичних питаннях", - пише видання.
З 99 присутніх на засіданні словацьких законодавців, як вказано, 90 підтримали пропозицію, семеро були проти, двоє не голосували, і ніхто не утримався. Окрім членів коаліції, поправку підтримали опозиційні депутати з клубу KDH, за винятком двох, хто не голосував. Також "за" проголосували троє депутатів з клубів "Slovensko", "Za ľudí", "KÚ". З депутатів коаліції один депутат від Hlas-SD, який не був присутній, не підтримав пропозицію.
