Парламент Словакии проголосовал за закрепление в Конституции двух статей - мужчины и женщины

Парламент Словакии одобрил законопроект, закрепляющий в Конституции Словацкой Республики два пола - мужчину и женщину, сообщает Aktuality.sk, пишет УНН.

Детали

В пятницу словацкий парламент одобрил правительственную поправку к Конституции Словацкой Республики. Она закрепляет два пола – мужчина и женщина. Она также будет включать гарантию равенства между мужчинами и женщинами в оплате труда. Конституционный закон также регулирует усыновление детей и образовательный процесс.

"Два пола - мужчина и женщина - будут закреплены в высшем законе государства. Новое регулирование имеет целью достичь суверенитета Словакии в ценностных и культурно-этических вопросах", - пишет издание.

Из 99 присутствующих на заседании словацких законодателей, как указано, 90 поддержали предложение, семеро были против, двое не голосовали, и никто не воздержался. Кроме членов коалиции, поправку поддержали оппозиционные депутаты из клуба KDH, за исключением двух, кто не голосовал. Также "за" проголосовали трое депутатов из клубов "Slovensko", "Za ľudí", "KÚ". Из депутатов коалиции один депутат от Hlas-SD, который не присутствовал, не поддержал предложение.

