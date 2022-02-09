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Скільки коштуватиме державі єБабуся: думка експертів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі вакциновані українці віком від 60 років отримають смартфон та пільговий тариф. УНН поспілкувався з експертами щодо вартості такої ініціативи та можливої її реалізації.

Що передувало

Раніше нардепи висловлювали думку, зокрема, що вартість таких гаджетів становитиме понад 1 млрд доларів, тоді як обслуговування становитиме близько 4 млрд грн на рік.

Думка фахівців

Радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко не став давати прогнозів по вартості ініціативи, однак повідомив, як вона може бути реалізована.

“Я думаю, це потребує, в першу чергу, оцінок Міністерства соціальної політики. Але, як я розумію ситуацію, йдеться про смартфони людям, вік яких 60 років і більше. По-перше, не забувайте, що не всі з них будть потребвати цього смартфону. По-друге, не треба думати що, якщо мова йде про смартфон, то мова йде завжди про айфон. Є багато інших смартфонів, які коштують набагато менше, і те що думають депутати з приводу власних коштів, які вони використовують на найновітніші айфони, які коштють біля 1000 доларів, — точно про це мова не йде”, — зазначив співрозмовник.

З його слів, цілком ймовірно, що закупівля смартфонів для літніх людей в Україні буде централізованою.

“Це, відповідно, буде означати, що можна отримати найкращу ціну від продавця або від виробника продукції. Точно мова не йде про те, що взагалі будь-яких, скажімо, торгівельних посередників, які зможуть на цьому заробити, бо ці кошти будуть витрачатись з державного бюджету. Це прямий договір”, — зазначив він.

На думку фахівця, це “буде повністю прозоро, буде оголошено тендер”. У разі, якщо буде оголошено тендер, можна говорити про якомога меншу ціну закупівлі, вважає він.

Крім того, зазначає Устенко, зауважуючи при цьому, що він не є експертом з інформаційних питань, — його б не здивувало, якби придбані смартфони мали прив’язку до конкретного користувача цих смартфонів.

“Тобто, думка з приводу того що цей смартфон можна піти і просто продати, обміняти, віддати комусь — це просто хибна думка. Про такі ризики йшлось, їх аналізували, і тому я б не здивувався якби була прив’язка до конкретного користувача”, — сказав він.

Крім того, впевнений радник Президента, значна частина українців пенсійного віку вже забезпечена смартфонами.

Він зазначає, що, попри поширений ще “радянський” стереотип, люди віком 60 і старше в Україні добре вміє користуватись і смартфонами, і соцмережами, і “точно не є “невігласами”.

Економіст Олександр Охріменко, в свою чергу, називає вже більш конкретні суми, говорячи про майбутню ініціативу. І, на його дмку, ініціатива така коштуватиме “дуже мало”.

“Дивіться, у нас 6,5 млн пенсіонерів, які теоретично можуть отримувати. Беріть до уваги, що не всі вакциновані — хтось із принципу не вакцинується, ні за смартфон, ні за що. Хай навіть буде 6 млн. На сьогодні вартість такого (смартфона — ред.) це 2 000 грн”, — зазначає економіст.

Він зауважив, що зокрема в Україні також є власний бренд смартфонів, який коштує трохи більшн 2 000 грн.

Охріменко погодився із попереднім співрозмовником, зазначивши, що продкцію компанії Apple “ніхто купляти не буде”.

“Відповідно, 2 тисячі помножити на 6 (мільйонів пенсіонерів — ред.) — це 12 млрд грн”, — каже фахівець.

Він також зазначив, що частина людей пенсійного віку в Україні вже має смартфони, ще частина людей “смартфон в руки не візьме, тому що вважає, що він шкідливий”. Тож, на його думку, цифра у 6 мільйонів осіб і так завищена.

“Для бюджету це не проблема. Бюджет спокійно профінансує, всього вистачить. Інша справа — виявиться, що велика кількість взагалі або не захоче вакцинуватись, або не захоче брати смартфон”, — додав співрозмовник УНН.

Контекст

Як заявив напередодні президент України Володимир Зеленський, навесні цього року українці віком від 60 років, які вакцинувалися проти коронавірусу, отримають смартфон та пільговий тариф.

Довідка

За даними дослідження Мінцифри, яке провели 2019 року, в Україні 15,1% населення не мають цифрових навичок та інтернету.

До цієї групи входять люди віком від 60 років.

Окрім того, понад 15 тис. сіл, де проживає майже 3,5 млн українців, не покрито швидкісним фіксованим інтернетом.

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