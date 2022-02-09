Сколько будет стоить государству єБабуся: мнение экспертов

Что предшествовало

Ранее нардепы озвучивали мысль, в частности, что стоимость таких гаджетов составит более 1 млрд долларов, тогда как обслуживание составит около 4 млрд грн в год.

Мнение специалистов

Советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко не стал давать прогнозов по стоимости инициативы, однако сообщил, как она может быть реализована.

“Я думаю, это требует, в первую очередь, оценок Министерства социальной политики. Но, как я понимаю ситуацию, речь идет о смартфонах людям, возраст которых 60 лет и более. Во-первых, не забывайте, что не все из них будут нуждаться в этом смартфоне. Во-вторых, не надо думать что, если речь идет о смартфоне, то речь идет всегда о Айфоне. Есть много других смартфонов, которые стоят гораздо меньше, и то, что думают депутаты по поводу собственных средств, которые они используют на новейшие айфоны, которые стоят около 1000 долларов, — точно об этом речь не идет”, — отметил собеседник.

По его словам, вполне вероятно, что закупка смартфонов для пожилых людей в Украине будет централизованной.

"Это, соответственно, будет означать, что можно получить наилучшую цену от продавца или от производителя продукции. Точно речь не идет о том, что вообще каких-либо, скажем, торговых посредников, которые смогут на этом заработать, потому что эти средства будут тратиться из бюджета. Это прямой договор", - отметил он.

По мнению специалиста, это “будет полностью прозрачно, будет объявлен тендер”. В случае, если будет объявлен тендер, можно говорить о как можно меньшей цене закупки, считает он.

Кроме того, отмечает Устенко, отмечая при этом, что он не является экспертом по информационным вопросам, — его бы не удивило, если бы приобретенные смартфоны имели привязку к конкретному пользователю этих смартфонов.

"То есть, мнение по поводу того что этот смартфон можно пойти и просто продать, обменять, отдать кому-то - это просто ошибочное мнение. О таких рисках шла речь, их анализировали, и поэтому я бы не удивился если бы была привязка к конкретному пользователю”, — сказал он.

Кроме того, уверен советник Президента, значительная часть украинцев пенсионного возраста уже обеспечена смартфонами.

Он отмечает, что, несмотря на распространенный еще “советский” стереотип, люди в возрасте 60 и старше в Украине хорошо умеет пользоваться и смартфонами и соцсетями, и “точно не является “невеждами”.

Экономист Александр Охрименко, в свою очередь, называет уже более конкретные суммы, говоря о будущей инициативе. И, по его мнению, инициатива такая будет стоить "очень мало".

“Смотрите, у нас 6,5 млн пенсионеров, которые теоретически могут получать. Берите во внимание, что не все вакцинированы — кто-то из принципа не вакцинируется, ни за смартфон, ни за что либо. Пусть даже будет 6 млн. На сегодня стоимость такого (смартфона — ред.) это 2 000 грн”, — отмечает экономист.

Он отметил, что, в частности, в Украине также есть собственный бренд смартфонов, который стоит чуть более 2 000 грн.

Охрименко согласился с предыдущим собеседником, отметив, что продкцию компании Apple “никто покупать не будет”.

“Соответственно, 2 тысячи умножить на 6 (миллионов пенсионеров — ред.) — это 12 млрд грн”, — говорит специалист.

Он также отметил, что часть людей пенсионного возраста в Украине уже имеет смартфоны, еще часть людей “смартфон в руки не возьмет, потому что считает, что он вреден”. Поэтому, по его мнению, цифра в 6 миллионов человек и так завышена.

“Для бюджета это не проблема. Бюджет спокойно профинансирует, всего хватит. Другое дело, окажется, что большое количество или вообще не захочет прививаться, или не захочет брать смартфон”, — добавил собеседник УНН.

Контекст

Как заявил накануне президент Украины Владимир Зеленский, весной этого года украинцы в возрасте от 60 лет, которые вакцинировались против коронавируса, получат смартфон и льготный тариф.

Справка

По данным исследования Минцифры, которое провели в 2019 году, в Украине 15,1% населения не имеют цифровых навыков и интернета.

В эту группу входят люди в возрасте от 60 лет.

Кроме того, свыше 15 тыс. сел, где проживает почти 3,5 млн украинцев, не покрыто скоростным фиксированным интернетом.