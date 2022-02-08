Зеленський анонсував новий "бонус" за вакцинацію: хочуть роздати людям 60+ смартфони
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Навесні цього року українці віком від 60 років, які вакцинувалися проти коронавірусу, отримають смартфон та пільговий тариф. Про це під час Diia Summit повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.
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"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму. Усі охочі вакциновані українці, старші 60 років, отримають безоплатний якісний сучасний смартфон та пільговий тариф", – сказав Зеленський.
Додамо
За даними дослідження Мінцифри, яке провели 2019 року, в Україні 15,1% населення не мають цифрових навичок та інтернету. До цієї групи входять люди віком від 60 років.
Окрім того, понад 15 тис. сіл, де проживає майже 3,5 млн українців, не покрито швидкісним фіксованим інтернетом.
Нагадаємо
З 8 лютого у застосунку "Дія" можна буде згенерувати довідку про несудимість.