Зеленский анонсировал новый "бонус" за вакцинацию: хотят раздать людям 60+ смартфоны

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Киев • УНН

 • 25461 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Весной этого года украинцы в возрасте от 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса, получат смартфон и льготный тариф. Об этом во время Diia Summit сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Цитата

"Весной мы запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы, старше 60 лет, получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - сказал Зеленский.

Добавим

По данным исследования Минцифры, которое провели в 2019 году, в Украине у 15,1% населения нет цифровых навыков и интернета. В эту группу входят люди в возрасте от 60 лет.

Кроме того, более 15 тыс. сел, где проживают почти 3,5 млн украинцев, не покрыто скоростным фиксированным интернетом.

Напомним

С 8 февраля в приложении "Дия" можно будет сгенерировать справку о несудимости.

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