Зеленский анонсировал новый "бонус" за вакцинацию: хотят раздать людям 60+ смартфоны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Весной этого года украинцы в возрасте от 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса, получат смартфон и льготный тариф. Об этом во время Diia Summit сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.
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"Весной мы запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы, старше 60 лет, получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - сказал Зеленский.
Добавим
По данным исследования Минцифры, которое провели в 2019 году, в Украине у 15,1% населения нет цифровых навыков и интернета. В эту группу входят люди в возрасте от 60 лет.
Кроме того, более 15 тыс. сел, где проживают почти 3,5 млн украинцев, не покрыто скоростным фиксированным интернетом.
Напомним
С 8 февраля в приложении "Дия" можно будет сгенерировать справку о несудимости.