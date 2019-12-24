У Федорова дали портрет українця без цифрових навичок

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні 15,1% населення не володіють цифровими навичками, не мають підключенні інтернету або не користуються ним. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає кореспондент УНН.