У Федорова дали портрет українця без цифрових навичок

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні 15,1% населення не володіють цифровими навичками, не мають підключенні інтернету або не користуються ним. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає кореспондент УНН.

“Портрет людини, у якої відсутні цифрові навички. Люди старше 60 років, які проживають поза містами, або не мають підключення до інтернету або ніколи ним не користувалися (15,1%). Найбільш бажана форма навчання для них — аби навчали діти та онуки”, — сказала Іонан.

Так, за результатами дослідження, 37,9% населення володіють цифровими навичками нижче середнього. Це люди віком 30-59 років, які проживають в містах, мають підключення і користуються інтернетом для дзвінків, повідомлень, перегляду відео. Вони зазначили, що навчатися цифровим навичкам їм неактуально.

Окрім того, середнім рівнем цифрових навичок володіють 21,5% українців віком 30-39 років, які проживають в обласних центрах. Вище середнього цифровими навичками володіють 25,5% населення віком 18-29 років. Ці дві групи населення висловили бажання поглиблено вивчати цифрові навички на відповідних програмах та курсах.

Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.

Нагадаємо, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з наступного року кожен українець зможе безкоштовно отримувати цифрову освіту.

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