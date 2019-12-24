У Кабміні запевнили, що кожен українець зможе безкоштовно отримувати "цифрову освіту"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. З наступного року кожен українець зможе безкоштовно отримувати цифрову освіту. Про це заявив під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
"Кожен українець має право на безкоштовну цифрову освіту в Україні. Я думаю, що це дуже важливо, бо це буде через декілька років однією з наших найбільших конкурентних преваг у світі. І ви це побачите. Ми хочемо навчити 6 млн людей за три роки. Це ви розумієте, що більше ніж 2 млн людей", - сказав Федоров.
За його словами, це буде неможливо зробити лише за допомого онлайн-платформи, тому в Україні відкриватимуть освітні хаби.
"Дуже важлива річ, що у наступному році ми будемо масштабно, масово, по всій країні відкривати освітні хаби онлайн, де кожна людина зможе реалізувати своє право на безкоштовну цифрову освіту. Я думаю за декілька років ми дійдемо до кожного містечка до кожного селища", - сказав Федоров.
Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан також назвала 5 категорій людей, на яких буде націлена ця програма.
"Реалізуючи цілі 6 млн за три роки - 70% українців віком від 30 до 60 років, ми орієнтуємося на 5 категорій людей: бабусі і дідусі (соціалізація, додаткові активності, державні послуги онлайн, пошук інформації), спеціалісти 30-60 років (вчителі, державні службовці, лікарі), світчери та підприємці (поглибленні курси із спеціалізацій, оглядові курси діджитал-маркетингу, оглядові курси з автоматизованих систем для ефективної діяльності компанії), батьки (власна онлайн-безпека, безпека та захист дітей в інтернеті), молодь (перший дотик до нових цифрових професій, вибір професії)", - додала вона.
Як повідомлялося раніше в УНН, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що одним з ключових завдань міністерства є запуск до 2020 року 4G мережі на 90% території України.