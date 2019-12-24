У Кабміні запевнили, що кожен українець зможе безкоштовно отримувати "цифрову освіту"

ukru
08:36 • 80039 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 86550 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 107918 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 108209 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 121245 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168328 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 266992 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261904 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255218 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236382 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 93913 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 103360 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 110588 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 96605 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 85083 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 79998 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 107907 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 108198 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 85068 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 110585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 28723 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 102732 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 59814 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148109 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 160271 перегляди
Актуальне
У Кабміні запевнили, що кожен українець зможе безкоштовно отримувати "цифрову освіту"

У Кабміні запевнили, що кожен українець зможе безкоштовно отримувати "цифрову освіту"

Київ • УНН

 • 21340 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. З наступного року кожен українець зможе безкоштовно отримувати цифрову освіту. Про це заявив під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.

"Кожен українець має право на безкоштовну цифрову освіту в Україні. Я думаю, що це дуже важливо, бо це буде через декілька років однією з наших найбільших конкурентних преваг у світі. І ви це побачите. Ми хочемо навчити 6 млн людей за три роки. Це ви розумієте, що більше ніж 2 млн людей", - сказав Федоров.

За його словами, це буде неможливо зробити лише за допомого онлайн-платформи, тому в Україні відкриватимуть освітні хаби.

"Дуже важлива річ, що у наступному році ми будемо масштабно, масово, по всій країні відкривати освітні хаби онлайн, де кожна людина зможе реалізувати своє право на безкоштовну цифрову освіту. Я думаю за декілька років ми дійдемо до кожного містечка до кожного селища", - сказав Федоров.

Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан також назвала 5 категорій людей, на яких буде націлена ця програма.

"Реалізуючи цілі 6 млн за три роки - 70% українців віком від 30 до 60 років, ми орієнтуємося на 5 категорій людей: бабусі і дідусі (соціалізація, додаткові активності, державні послуги онлайн, пошук інформації), спеціалісти 30-60 років (вчителі, державні службовці, лікарі), світчери та підприємці (поглибленні курси із спеціалізацій, оглядові курси діджитал-маркетингу, оглядові курси з автоматизованих систем для ефективної діяльності компанії), батьки (власна онлайн-безпека, безпека та захист дітей в інтернеті), молодь (перший дотик до нових цифрових професій, вибір професії)", - додала вона.

Як повідомлялося раніше в УНН, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що одним з ключових завдань міністерства є запуск до 2020 року 4G мережі на 90% території України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.58
Bitcoin
$84,046.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,041.15
Ethereum
$1,966.88