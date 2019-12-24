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В Кабмине заверили, что каждый украинец сможет бесплатно получать "цифровое образование"

В Кабмине заверили, что каждый украинец сможет бесплатно получать "цифровое образование"

Киев  •  УНН

 • 21337 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Со следующего года каждый украинец сможет бесплатно получать цифровое образование. Об этом заявил во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Каждый украинец имеет право на бесплатное цифровое образование в Украине. Я думаю, что это очень важно, потому что это будет через несколько лет одним из наших крупнейших конкурентных предпочтений в мире. И вы это увидите. И мы хотим научить 6 млн человек за три года. Это вы понимаете, что более 2 млн человек", - сказал Федоров.

По его словам, это будет невозможно сделать только с работодателем онлайн-платформы, поэтому в Украине будут открывать образовательные хабы.

"Очень важный момент, что в следующем году мы будем масштабно, массово, по всей стране открывать образовательные хабы онлайн, где каждый человек сможет реализовать свое право на бесплатное цифровое образование. Я думаю за несколько лет мы дойдем до каждого города и к каждому поселку", - сказал Федоров.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан также назвала 5 категорий людей, на которых будет нацелена эта программа.

"Реализуя цели 6 млн за три года - 70% украинцев в возрасте от 30 до 60 лет, мы ориентируемся на 5 категорий людей: бабушки и дедушки (социализация, дополнительные активности, государственные услуги онлайн, поиск информации), специалисты 30-60 лет (учителя, государственные служащие, врачи), свитчеры и предприниматели (углубленные курсы по специализации, обзорные курсы диджитал-маркетинга, обзорные курсы автоматизированных систем для эффективной деятельности компании), родители (собственная онлайн-безопасность, безопасность и защита детей в интернете), молодежь (первое прикосновение к новым цифровым профессиям, выбор профессии)", - добавила она.

Как сообщалось ранее в УНН, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что одной из ключевых задач министерства является запуск до 2020 года 4G сети на 90% территории Украины.

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