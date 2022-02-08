Відсьогодні у "Дії" можна буде згенерувати довідку про несудимість
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Відсьогодні в застосунку "Дія" можна буде згенерувати довідку про несудимість. Про це повідомив у вівторок віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
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"Відсьогодні в Дії можна буде згенерувати довідку про несудимість", - написав урядовець у Telegram.
Деталі
Також він анонсував сьогодні презентацію нових держпослуг та цифрових документів.
Федоров вказав, що близько 1 млн довідок про несудимість видається щороку. Вона потрібна, наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу.
Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте треба було заповнювати багато полів. "А тепер послугою можна буде скористатись у застосунку "Дія" в декілька кліків. Усі замовлені довідки ви зможете подивитися та завантажити в "Дії", - вказали у Мінцифрі.
Доповнення
У грудні в МВС вказували, що стара, паперова довідка про несудимість "доживає останні тижні".