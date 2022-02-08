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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Відсьогодні у "Дії" можна буде згенерувати довідку про несудимість

Відсьогодні у "Дії" можна буде згенерувати довідку про несудимість

Київ • УНН

 • 31098 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Відсьогодні в застосунку "Дія" можна буде згенерувати довідку про несудимість. Про це повідомив у вівторок віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата:

"Відсьогодні в Дії можна буде згенерувати довідку про несудимість", - написав урядовець у Telegram.

Деталі

Також він анонсував сьогодні презентацію нових держпослуг та цифрових документів.

Федоров вказав, що близько 1 млн довідок про несудимість видається щороку. Вона потрібна, наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу.

Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте треба було заповнювати багато полів. "А тепер послугою можна буде скористатись у застосунку "Дія" в декілька кліків. Усі замовлені довідки ви зможете подивитися та завантажити в "Дії", - вказали у Мінцифрі.

Доповнення

У грудні в МВС вказували, що стара, паперова довідка про несудимість "доживає останні тижні".

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