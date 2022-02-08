С сегодняшнего дня в приложении "Дія" можно будет сгенерировать справку о несудимости
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С сегодняшнего дня в приложении "Дія" можно будет сгенерировать справку о несудимости. Об этом сообщил во вторник вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Цитата:
"С сегодняшнего дня в "Дія" можно будет сгенерировать справку о несудимости", - написал Федоров в Telegram.
Детали
Также он анонсировал сегодня презентацию новых госуслуг и цифровых документов.
Федоров указал, что около 1 млн справок о несудимости выдается ежегодно. Она нужна, например, для военкоматов или для устройства на работу.
Раньше этот документ надо было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, однако надо было заполнять много полей. "А теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении "Дія" в несколько кликов. Все заказанные справки вы сможете посмотреть и скачать в "Дія", - указали в Минцифре.
Дополнение
В декабре в МВД указывали, что старая, бумажная справка о несудимости "доживает последние недели".