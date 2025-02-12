Скандальне Євробачення-2025: представниця Ірландії співатиме пісню, авторкою якої є росіянка

Представниця Ірландії на Євробаченні Emmi співатиме пісню, написану росіянкою.

Про це повідомили на сайті конкурсу Eurovision Word, пише УНН.

Деталі

Днями стало відомо, хто представлятиме Ірландію на пісенному конкурсі Євробачення. Від Ірландії до Швейцарії поїде співачка Emmi з піснею під назвою "Laika Party".

Щоправда одним з авторів цієї пісні є росіянка Лариса Тормі (Вільданова), яка наразі проживає в Ірландії.

Доповнення

У самій композиції оспівується трагічна історія про собаку Лайка, яку у 1953 році СРСР відправив у космос. Втім, через 7 годин після запуску космічно апарату "Супутник-2", тварина, яка перебувала в ньому, загинула.

Нагадаємо

На пісенному конкурсі Євробачення-2025 Україну представлятиме Гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray".