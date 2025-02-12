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Скандальное Евровидение-2025: представительница Ирландии будет петь песню, автором которой является россиянка

Киев  •  УНН

 • 7796 просмотра

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Певица Emmi будет представлять Ирландию на Евровидении-2025 с песней «Laika Party». Одним из авторов композиции о советском космическом псе является россиянка Лариса Торми, которая проживает в Ирландии.

Представительница Ирландии на Евровидении Emmi будет петь песню, написанную россиянкой.

Об этом сообщили на сайте конкурса Eurovision Word, пишет УНН.

Детали 

На днях стало известно, кто будет представлять Ирландию на песенном конкурсе Евровидение. От Ирландии в Швейцарию поедет певица Emmi с песней под названием «Laika Party». 

Правда одним из авторов этой песни является россиянка Лариса Торми (Вильданова), которая сейчас проживает в Ирландии.

Дополнение

  В самой композиции воспевается трагическая история о собаке Лайка, которую в 1953 году СССР отправил в космос. Впрочем, через 7 часов после запуска космического аппарата «Спутник-2», животное, которое находилось в нём, погибло.

Напомним,

  На песенном конкурсе Евровидение-2025 Украину будет представлять Группа Ziferblat с песней «Bird Of Pray». 

Алина Волянская

Алина Волянская

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