Ситуація у Луцьку: поліція ідентифікувала частину захоплених, з ними немає зв’язку

"Частину пасажирів ідентифікували, частину – ще працюємо над цим. У тих, що ідентифікували, телефони відключені, на даний момент зв’язку з ними немає", - повідомив він.



З його слів, на місце прибув спецназ.



"Як ви могли почути, лунали постріли, тому ми попросили всіх ще далі відійти від місця… Зараз проводяться заходи, прибув спецназ, є співробітники поліції, здатні виконати завдання щодо знешкодження таких злочинців", - зазначив він.



Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.

Сам чоловік, який захопив автобус, опублікував свої "вимоги" у соцмережі Twitter.



Як повідомляв УНН, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.