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Ситуація у Луцьку: поліція ідентифікувала частину захоплених, з ними немає зв’язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Частину пасажирів з автобуса, який захопив озброєний чоловік у центрі Луцька, вдалося ідентифікувати. Про це журналістам повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, передає кореспондент УНН.

"Частину пасажирів ідентифікували, частину – ще працюємо над цим. У тих, що ідентифікували, телефони відключені, на даний момент зв’язку з ними немає", - повідомив він.

З його слів, на місце прибув спецназ.

"Як ви могли почути, лунали постріли, тому ми попросили всіх ще далі відійти від місця… Зараз проводяться заходи, прибув спецназ, є співробітники поліції, здатні виконати завдання щодо знешкодження таких злочинців", - зазначив він. 

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.

Сам чоловік, який захопив автобус, опублікував свої "вимоги" у соцмережі Twitter

Як повідомляв УНН, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.

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