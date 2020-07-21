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Ситуация в Луцке: полиция идентифицировала часть захваченных, с ними нет связи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Часть пассажиров из автобуса, который захватил вооруженный мужчина в центре Луцка, удалось идентифицировать. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко, передает корреспондент УНН.

"Часть пассажиров идентифицировали, часть - еще работаем над этим. У тех, что идентифицировали, телефоны отключены, на данный момент связи с ними нет", - сообщил он.

По его словам, на место прибыл спецназ.

"Как вы могли услышать, раздавались выстрелы, поэтому мы попросили всех еще дальше отойти от места... Сейчас проводятся мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, способные выполнить задачи по обезвреживанию таких преступников", - отметил он.

Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников. Пострадавших пока нет.

Сам мужчина, захвативший автобус, опубликовал свои "требования" в соцсети Twitter.

Как сообщал УНН, Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.

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