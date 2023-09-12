Системи ШІ споживають багато води та енергії: Microsoft і Google вживають заходи для зменшення впливу на навколишнє середовище

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Сервери, які використовуються для оброблення запитів користувачів у системах ШІ, часто розміщуються в розгалужених центрах обробки даних й можуть споживати значну кількість енергії та води. Зазначається, що такий ШІ, як ChatGPT, змушує центри споживати близько 500 мілілітрів води кожного разу, коли користувач задає від 5 до 50 підказок або запитань.

З огляду на те, що чат-бот був найшвидше зростаючим технологічним сайтом у світі з моменту створення Інтернету, експерти та екологи висловили занепокоєння щодо впливу технології на навколишнє середовище. Згідно з офіційними звітами, з 2021 по 2022 рік споживання води Microsoft зросло на 34%, ймовірно, через потреби в обчисленнях, пов’язаних зі штучним інтелектом. Google, його головний конкурент, повідомив про 20% зростання споживання води за той же період.

Як пише видання, таке збільшення додає використання 1,7 мільярда галонів води між двома компаніями. За словами експертів, це підкреслює непередбачені наслідки швидкого розвитку технології ШІ, яка вимагає все більшої обчислювальної потужності.

"Більшість людей не знають про використання ресурсів, що лежить в основі ChatGPT. Якщо ви не знаєте про використання ресурсів, тоді ми не можемо допомогти зберегти ресурси", - пояснив дослідник Шаолі Рен.

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Окрім цього, інші нові технології, як майнінг криптовалют, також мають велику потребу у ресурсах. Згідно з аналізом Кембриджського університету у 2021 році, енергія, яка щорічно споживається майнінгом біткойнів, можна порівняти зі споживанням електроенергії в Аргентині.

Технологічні компанії заявили, що вживають заходів для зменшення впливу на навколишнє середовище. Зокрема, Google зазначила, що її центри обробки даних на 60% енергоефективніші, ніж у середньому по галузі. У екологічному звіті за 2023 рік компанія підкреслила, що її мета - "досягти чистих нульових викидів у своїй діяльності та ланцюжку створення вартості до 2030 року", що вимагає швидкого скорочення викидів діоксиду вуглецю (CO₂). Також Google зазначив, що завдяки практиці енергоефективності, попит на електроенергію буде меншим, ніж передбачають прогнози.

Своєю чергою, Microsoft заявила, що "розслідує, як заохочувати прозорість і підвищення ефективності на орендованих ділянках" і прагне перейти на 100% безвуглецеву енергію до 2030 року. У звіті компанії про сталий розвиток за 2022 рік зазначено, що вона "зосереджена на тому, щоб тримати власний будинок у порядку" та виконає свої зобов’язання до 2030-го.

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Нагадаємо

Компанія Meta розробляє потужну систему ШІ, яка може конкурувати з провідними моделями інших компаній: Llama 2 від Meta, ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.