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Microsoft уклала першу в історії угоду з урядом США про видалення вуглецю з атмосфери

Microsoft уклала першу в історії угоду з урядом США про видалення вуглецю з атмосфери

Київ • УНН

 • 380415 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Microsoft стала першою компанією, яка уклала угоду про видалення вуглецю з атмосфери з урядом США. Угода з Heirloom, каліфорнійським стартапом, передбачає, що Microsoft заплатить за видалення до 315 000 тонн CO2 впродовж десяти років, повідомляє TheVerge, передає УНН.

Деталі

Корпорація Microsoft уклала угоду з каліфорнійським стартапом Heirloom, щоб видалити з атмосфери до 315 000 тонн вуглекислого газу впродовж десяти років. Це перша угода такого роду в США.

Технологія видалення вуглецю з атмосфери все ще є відносно новою та дорогою. Однак уряд США прагне стимулювати розвиток цієї галузі, виділивши 3,5 мільярда доларів на фінансування центрів видалення вуглецю в США.

Угода Microsoft з Heirloom є важливим кроком у розвитку цієї галузі. Вона також є частиною кліматичних цілей Microsoft, яка планує стати негативною щодо викидів вуглецю до 2030 року.

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