Microsoft заключила первое в истории соглашение с правительством США об удалении углерода из атмосферы

Детали

Корпорация Microsoft заключила соглашение с калифорнийским стартапом Heirloom, чтобы удалить из атмосферы до 315 000 тонн углекислого газа в течение десяти лет. Это первая сделка такого рода в США.

Технология удаления углерода из атмосферы все еще является относительно новой и дорогой. Однако правительство США стремится стимулировать развитие этой отрасли, выделив 3,5 миллиарда долларов на финансирование центров удаления углерода в США.

Соглашение Microsoft с Heirloom является важным шагом в развитии этой отрасли. Это также является частью климатических целей Microsoft, которая планирует стать отрицательной по выбросам углерода к 2030 году.

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