Microsoft заключила первое в истории соглашение с правительством США об удалении углерода из атмосферы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Microsoft стала первой компанией, которая заключила соглашение об удалении углерода из атмосферы с правительством США. Соглашение с Heirloom, калифорнийским стартапом, предусматривает, что Microsoft заплатит за удаление до 315 000 тонн CO2 в течение десяти лет, сообщает TheVerge, передает УНН.
Детали
Корпорация Microsoft заключила соглашение с калифорнийским стартапом Heirloom, чтобы удалить из атмосферы до 315 000 тонн углекислого газа в течение десяти лет. Это первая сделка такого рода в США.
Технология удаления углерода из атмосферы все еще является относительно новой и дорогой. Однако правительство США стремится стимулировать развитие этой отрасли, выделив 3,5 миллиарда долларов на финансирование центров удаления углерода в США.
Соглашение Microsoft с Heirloom является важным шагом в развитии этой отрасли. Это также является частью климатических целей Microsoft, которая планирует стать отрицательной по выбросам углерода к 2030 году.
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