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Системы ИИ потребляют много воды и энергии: Microsoft и Google принимают меры для уменьшения воздействия на окружающую среду

Системы ИИ потребляют много воды и энергии: Microsoft и Google принимают меры для уменьшения воздействия на окружающую среду

Киев • УНН

 • 420106 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Системы искусственного интеллекта (ИИ), в частности ChatGPT, потребляют значительное количество электроэнергии и воды для обработки запросов и охлаждения серверов. Крупнейшие игроки в этой области, Microsoft и Google, заявляют, что принимают меры для уменьшения воздействия ИИ на окружающую среду на фоне более широких усилий по ответственному потреблению ресурсов, пишет УНН со ссылкой на Decrypt.

Детали

Серверы, используемые для обработки запросов пользователей в системах ИИ, часто размещаются в разветвленных центрах обработки данных и могут потреблять значительное количество энергии и воды. Отмечается, что такой ИИ, как ChatGPT, заставляет центры потреблять около 500 миллилитров воды каждый раз, когда пользователь задает от 5 до 50 подсказок или вопросов.

Учитывая, что чат-бот был самым быстрорастущим технологическим сайтом в мире с момента создания Интернета, эксперты и экологи выразили обеспокоенность по поводу воздействия технологии на окружающую среду. Согласно официальным отчетам, с 2021 по 2022 год потребление воды Microsoft выросло на 34%, вероятно, из-за потребностей в вычислениях, связанных с искусственным интеллектом. Google, его главный конкурент, сообщил о 20% росте потребления воды за тот же период.

Как пишет издание, такое увеличение добавляет использование 1,7 миллиарда галлонов воды между двумя компаниями. По словам экспертов, это подчеркивает непредвиденные последствия быстрого развития технологии ИИ, которая требует все большей вычислительной мощности.

"Большинство людей не знают об использовании ресурсов, лежащем в основе ChatGPT. Если вы не знаете об использовании ресурсов, тогда мы не можем помочь сохранить ресурсы", - пояснил исследователь Шаоли Рен.

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Кроме этого, другие новые технологии, такие как майнинг криптовалют, также имеют большую потребность в ресурсах. Согласно анализу Кембриджского университета в 2021 году, энергия, ежегодно потребляемая майнингом биткойнов, сравнима с потреблением электроэнергии в Аргентине.

Технологические компании заявили, что принимают меры для уменьшения воздействия на окружающую среду. В частности, Google отметила, что ее центры обработки данных на 60% энергоэффективнее, чем в среднем по отрасли. В экологическом отчете за 2023 год компания подчеркнула, что ее цель - "достичь чистых нулевых выбросов в своей деятельности и цепочке создания стоимости к 2030 году", что требует быстрого сокращения выбросов диоксида углерода (CO₂). Также Google отметил, что благодаря практике энергоэффективности, спрос на электроэнергию будет меньше, чем предполагают прогнозы.

В свою очередь, Microsoft заявила, что "расследует, как поощрять прозрачность и повышение эффективности на арендованных участках" и стремится перейти на 100% безуглеродную энергию к 2030 году. В отчете компании об устойчивом развитии за 2022 год указано, что она "сосредоточена на том, чтобы держать собственный дом в порядке" и выполнит свои обязательства’обязательства к 2030-му.

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Напомним

Компания Meta разрабатывает мощную систему ИИ, которая может конкурировать с ведущими моделями других компаний: Llama 2 от Meta, ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.

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