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Meta розробляє нову потужну систему ШІ - WSJ

Meta розробляє нову потужну систему ШІ - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Meta розробляє потужну систему ШІ, яка може конкурувати з провідними моделями інших компаній: Llama 2 від Meta, ChatGPT від OpenAI та Bard від Google, повідомляє Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Компанія Meta працює над розробкою нової системи штучного інтелекту, яка буде в кілька разів потужнішою за комерційну мовну модель Llama 2, запущену Meta в липні.

Відомо, що Llama 2 була розроблена, щоб конкурувати з ChatGPT від OpenAI і Bard від Google.

Нова система ШІ допоможе іншим компаніям створювати сервіси, які створюють складний текст, аналіз і інші результати.

Зазначається, що компанія Meta планує розпочати навчання нової системи ШІ на початку 2024 року.

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