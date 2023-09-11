Meta разрабатывает новую мощную систему ИИ - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Meta разрабатывает мощную систему ИИ, которая может конкурировать с ведущими моделями других компаний: Llama 2 от Meta, ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, сообщает Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Компания Meta работает над разработкой новой системы искусственного интеллекта, которая будет в несколько раз мощнее коммерческой языковой модели Llama 2, запущенной Meta в июле.
Известно, что Llama 2 была разработана, чтобы конкурировать с ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.
Новая система ИИ поможет другим компаниям создавать сервисы, которые создают сложный текст, анализ и другие результаты.
Отмечается, что компания Meta планирует начать обучение новой системы ИИ в начале 2024 года.
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