Одеса впровадила штучний інтелект для діагностики захворювань головного мозку

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“Одеса стала першим містом України, де до діагностики захворювання головного мозку долучили штучний інтелект. На початку серпня Верховна Рада ухвалила закон № 3222-IX щодо функціонування телемедицини. Документ передбачає застосування сучасних цифрових технологій для телеконсультування, теледіагностики та телереабілітації. Наразі в Україні діють 7 пілотних проєктів із застосуванням телемедичних платформ з США, Великої Британії, Іспанії та Польщі”, - зазначив Радуцький.

Відомо, що штучний інтелект може використовуватися для прискорення та покращення точності діагностики захворювань головного мозку. Система «BrainScan» є одним із таких прикладів. Вона використовує нейромережі для автоматичного аналізу комп'ютерних томографій мозку. Це дозволяє лікарям впродовж 5 хвилин отримувати «другу думку», що може врятувати життя пацієнтам та запобігти медичним помилкам.

“Використання штучного інтелекту показало перші хороші результати. Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується й у прифронтовому Краматорську”, - додав Радуцький.

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