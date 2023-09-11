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Одеса впровадила штучний інтелект для діагностики захворювань головного мозку

Одеса впровадила штучний інтелект для діагностики захворювань головного мозку

Київ • УНН

 • 130263 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Одеса стала першим містом України, де штучний інтелект почав використовуватися для діагностики захворювань головного мозку. Система «BrainScan» використовує нейромережу для автоматичного аналізу комп'ютерних томографій мозку. Ця технологія тепер застосовується і в Краматорську, повідомляє голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький, передає УНН.

Цитата

“Одеса стала першим містом України, де до діагностики захворювання головного мозку долучили штучний інтелект. На початку серпня Верховна Рада ухвалила закон № 3222-IX щодо функціонування телемедицини. Документ передбачає застосування сучасних цифрових технологій для телеконсультування, теледіагностики та телереабілітації. Наразі в Україні діють 7 пілотних проєктів із застосуванням телемедичних платформ з США, Великої Британії, Іспанії та Польщі”, - зазначив Радуцький.

Відомо, що штучний інтелект може використовуватися для прискорення та покращення точності діагностики захворювань головного мозку. Система «BrainScan» є одним із таких прикладів. Вона використовує нейромережі для автоматичного аналізу комп'ютерних томографій мозку. Це дозволяє лікарям впродовж 5 хвилин отримувати «другу думку», що може врятувати життя пацієнтам та запобігти медичним помилкам.

“Використання штучного інтелекту показало перші хороші результати. Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується й у прифронтовому Краматорську”, - додав Радуцький.

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