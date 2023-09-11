Одесса внедрила искусственный интеллект для диагностики заболеваний головного мозга

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“Одесса стала первым городом Украины, где к диагностике заболевания головного мозга привлекли искусственный интеллект. В начале августа Верховная Рада приняла закон № 3222-IX о функционировании телемедицины. Документ предусматривает применение современных цифровых технологий для телеконсультирования, теледиагностики и телереабилитации. Сейчас в Украине действуют 7 пилотных проектов с применением телемедицинских платформ из США, Великобритании, Испании и Польши”, - отметил Радуцкий.

Известно, что искусственный интеллект может использоваться для ускорения и улучшения точности диагностики заболеваний головного мозга. Система «BrainScan» является одним из таких примеров. Она использует нейросети для автоматического анализа компьютерных томографий мозга. Это позволяет врачам в течение 5 минут получать «второе мнение», что может спасти жизнь пациентам и предотвратить медицинские ошибки.

“Использование искусственного интеллекта показало первые хорошие результаты. Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов отныне используется и в прифронтовом Краматорске”, - добавил Радуцкий.

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