Одесса внедрила искусственный интеллект для диагностики заболеваний головного мозга
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Одесса стала первым городом Украины, где искусственный интеллект начал использоваться для диагностики заболеваний головного мозга. Система «BrainScan» использует нейросеть для автоматического анализа компьютерных томографий мозга. Эта технология теперь применяется и в Краматорске, сообщает председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает УНН.
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“Одесса стала первым городом Украины, где к диагностике заболевания головного мозга привлекли искусственный интеллект. В начале августа Верховная Рада приняла закон № 3222-IX о функционировании телемедицины. Документ предусматривает применение современных цифровых технологий для телеконсультирования, теледиагностики и телереабилитации. Сейчас в Украине действуют 7 пилотных проектов с применением телемедицинских платформ из США, Великобритании, Испании и Польши”, - отметил Радуцкий.
Известно, что искусственный интеллект может использоваться для ускорения и улучшения точности диагностики заболеваний головного мозга. Система «BrainScan» является одним из таких примеров. Она использует нейросети для автоматического анализа компьютерных томографий мозга. Это позволяет врачам в течение 5 минут получать «второе мнение», что может спасти жизнь пациентам и предотвратить медицинские ошибки.
“Использование искусственного интеллекта показало первые хорошие результаты. Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов отныне используется и в прифронтовом Краматорске”, - добавил Радуцкий.
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