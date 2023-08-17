Американська технологічна корпорація представила чип штучного інтелекту, який працює як людський мозок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Американська технологічна корпорація IBM представила прототип аналогового чіпа штучного інтелекту, який оперує на подібних принципах до людського мозку. Компанія стверджує, що їхній чіп може зробити значний внесок у підвищення ефективності та енергоощадження штучного інтелекту в комп'ютерах та смартфонах, повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
Компанія IBM розробила новий чіп штучного інтелекту, який працює на основі компонентів, що імітують нейронні зв'язки у людському мозку.
"Порівняно з традиційними комп'ютерами, людський мозок здатен досягати виняткової продуктивності, споживаючи при цьому мало енергії", - заявив Танос Василопулос з дослідницької лабораторії IBM у Швейцарії.
Він вказав, що висока енергоефективність чіпа IBM призведе до того, що автомобілі, мобільні телефони та камери зможуть виконувати ще більш складні завдання.
"Крім того, хмарні провайдери зможуть використовувати ці чипи для зниження витрат на електроенергію та скорочення викидів вуглекислого газу", - заявив вчений.
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