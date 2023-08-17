Американская технологическая корпорация представила чип искусственного интеллекта, работающего как человеческий мозг
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Американская технологическая корпорация IBM представила прототип аналогового чипа искусственного интеллекта, оперирующего на подобных принципах человеческому мозгу. Компания утверждает, что их чип может внести значительный вклад в повышение и эффективность и энергосбережение искусственного интеллекта в компьютерах и смартфонах, сообщает ВВС, передает УНН.
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IBM разработала новый чип искусственного интеллекта, который работает на основе компонентов, имитирующих нейронные связи в человеческом мозге.
"По сравнению с традиционными компьютерами, человеческий мозг способен добиваться исключительной производительности, потребляя при этом мало энергии", - заявил Танос Василопулос из исследовательской лаборатории IBM в Швейцарии.
Он указал, что высокая энергоэффективность чипа IBM приведет к тому, что автомобили, мобильные телефоны и камеры смогут выполнять еще более сложные задачи.
"Кроме того, облачные провайдеры смогут использовать эти чипы для снижения затрат на электроэнергию и сокращения выбросов углекислого газа", – заявил ученый.
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