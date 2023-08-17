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Американская технологическая корпорация представила чип искусственного интеллекта, работающего как человеческий мозг

Киев • УНН

 • 1155501 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Американская технологическая корпорация IBM представила прототип аналогового чипа искусственного интеллекта, оперирующего на подобных принципах человеческому мозгу. Компания утверждает, что их чип может внести значительный вклад в повышение и эффективность и энергосбережение искусственного интеллекта в компьютерах и смартфонах, сообщает ВВС, передает УНН.

Подробности

IBM разработала новый чип искусственного интеллекта, который работает на основе компонентов, имитирующих нейронные связи в человеческом мозге.

"По сравнению с традиционными компьютерами, человеческий мозг способен добиваться исключительной производительности, потребляя при этом мало энергии", - заявил Танос Василопулос из исследовательской лаборатории IBM в Швейцарии.

Он указал, что высокая энергоэффективность чипа IBM приведет к тому, что автомобили, мобильные телефоны и камеры смогут выполнять еще более сложные задачи.

"Кроме того, облачные провайдеры смогут использовать эти чипы для снижения затрат на электроэнергию и сокращения выбросов углекислого газа", – заявил ученый.

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