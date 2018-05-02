SIPRI: Росія показала різке падіння військових витрат

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18446 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 43644 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 59565 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 62307 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 93586 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71547 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82021 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95418 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87876 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185959 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.9м/с
80%
Популярнi новини

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16

12 квітня, 11:25 • 3812 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 4780 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 13407 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11427 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 6834 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 59558 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185957 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 340415 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274900 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11473 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12476 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 62303 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20299 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25423 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

SIPRI: Росія показала різке падіння військових витрат

Київ • УНН

 • 20862 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У 2017 році світові військові витрати досягли 1 трлн 739 млрд дол. і в порівнянні з 2016 роком показали незначне збільшення на 1,1% в реальному вираженні. При цьому військові витрати Росії впали вперше за два десятиліття. Про це УНН повідомляє з посиланням на оновлені дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

SIPRI: Росія показала різке падіння військових витрат

У 2017 році військові витрати Китаю знову збільшилися, зберігаючи тенденцію до зростання, що триває вже понад два десятиліття. Військові витрати Росії знизилися вперше з 1998 року, в той час як витрати США залишилися незмінними другий рік поспіль.

Після 13 років зростання - з 1999-го по 2011 рік - і проти незмінного рівня військових витрат в період з 2012-го по 2016 рік, у 2017 році світові військові витрати знову зросли. У 2017 році військові витрати становили 2,2% від світового валового внутрішнього продукту (ВВП) або 230 дол. на душу населення.

При цьому спостерігалося падіння військових витрат Росії. У 2017 році витрати становили 66,3 млрд дол., що на 20% нижче в порівнянні з 2016 роком.

"Модернізація російської армії залишається пріоритетом для Росії. Проте, військовий бюджет був обмежений в результаті економічних проблем, з якими країна зіткнулася 2014 року", - зазначив старший науковий співробітник програми озброєнь і військових витрат SIPRI Симон Веземан.

У 2017 році військові витрати в Центральній і Західній Європі збільшилися на 12% і 1,7% відповідно, почасти через уявлення про зростаючу загрозу з боку Росії. Багато європейських держав-членів НАТО домовилися збільшити свої військові витрати. Сукупні військові витрати всіх 29 членів НАТО досягли 900 млрд дол. у 2017 році, що становило 52% світових витрат.

США як і раніше залишилися країною з найвищими військовими витратами в світі. У 2017 році військові витрати США перевищили загальний обсяг витрат в семи наступних за ними найбільших військових економік світу. У порівнянні з 2016 роком витрати США не змінилися, сягнувши в 2017 році 610 млрд дол.

"Тенденція до скорочення військових витрат США, яка проявилася в 2010 році, пішла. У 2018 році США істотно збільшать військові витрати, щоб забезпечити збільшення чисельності", - зазначив директор програми озброєнь і військових витрат SIPRI Од Флоран.

У 2017 році Китай - друга країна в світі за величиною військових витрат - збільшив свої витрати на 5,6% до 228 млрд дол. Частка витрат Китаю в загальному обсязі світових військових витрат зросла з 5,8% у 2008 році до 13 % в 2017 році.

Таким чином, у 2017 році найбільше збільшення військових витрат (12 млрд дол.) було відзначено в Китаї (в постійних цінах 2016 року), у той час найбільше зниження спостерігалося в Росії (-13,9 млрд дол.).

Військові витрати Південної Америки в 2017 році виросли на 4,1%, головним чином, в результаті помітного збільшення витрат в двох найбільших країнах регіону - Аргентині (на 15%) і Бразилії (на 6,3%). Також у 2017 році військові витрати в Центральній Америці і Карибському басейні скоротилися на 6,6% в основному через зниження витрат в Мексиці (на 8,1% менше, ніж в 2016 році).

Військові витрати в Африці скоротилися на 0,5% в 2017 році. Зниження спостерігалося третій рік поспіль, починаючи з 2014 року, коли витрати досягли свого піку. У 2017 році військові витрати Алжиру скоротилися вперше за останні десять років (на 5,2% менше ніж у 2016 році).

Сім країн з 10 з найвищою часткою військових витрат у ВВП - на Близькому Сході: Оман (12% ВВП), Саудівська Аравія (10% ВВП), Кувейт (5,8% ВВП), Йорданія (4,8% ВВП), Ізраїль (4,7% ВВП), Ліван (4,5% ВВП) і Бахрейн (4,1% ВВП).

Нагадаємо, за даними SIPRI, світові продажі зброї в період з 2013-го по 2017 рік зросли на 10%, у той час як обсяг експорту озброєнь з Росії знизився на 7,1%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,941.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.67