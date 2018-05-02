SIPRI: Росія показала різке падіння військових витрат

У 2017 році військові витрати Китаю знову збільшилися, зберігаючи тенденцію до зростання, що триває вже понад два десятиліття. Військові витрати Росії знизилися вперше з 1998 року, в той час як витрати США залишилися незмінними другий рік поспіль.

Після 13 років зростання - з 1999-го по 2011 рік - і проти незмінного рівня військових витрат в період з 2012-го по 2016 рік, у 2017 році світові військові витрати знову зросли. У 2017 році військові витрати становили 2,2% від світового валового внутрішнього продукту (ВВП) або 230 дол. на душу населення.

При цьому спостерігалося падіння військових витрат Росії. У 2017 році витрати становили 66,3 млрд дол., що на 20% нижче в порівнянні з 2016 роком.

"Модернізація російської армії залишається пріоритетом для Росії. Проте, військовий бюджет був обмежений в результаті економічних проблем, з якими країна зіткнулася 2014 року", - зазначив старший науковий співробітник програми озброєнь і військових витрат SIPRI Симон Веземан.

У 2017 році військові витрати в Центральній і Західній Європі збільшилися на 12% і 1,7% відповідно, почасти через уявлення про зростаючу загрозу з боку Росії. Багато європейських держав-членів НАТО домовилися збільшити свої військові витрати. Сукупні військові витрати всіх 29 членів НАТО досягли 900 млрд дол. у 2017 році, що становило 52% світових витрат.

США як і раніше залишилися країною з найвищими військовими витратами в світі. У 2017 році військові витрати США перевищили загальний обсяг витрат в семи наступних за ними найбільших військових економік світу. У порівнянні з 2016 роком витрати США не змінилися, сягнувши в 2017 році 610 млрд дол.

"Тенденція до скорочення військових витрат США, яка проявилася в 2010 році, пішла. У 2018 році США істотно збільшать військові витрати, щоб забезпечити збільшення чисельності", - зазначив директор програми озброєнь і військових витрат SIPRI Од Флоран.

У 2017 році Китай - друга країна в світі за величиною військових витрат - збільшив свої витрати на 5,6% до 228 млрд дол. Частка витрат Китаю в загальному обсязі світових військових витрат зросла з 5,8% у 2008 році до 13 % в 2017 році.

Таким чином, у 2017 році найбільше збільшення військових витрат (12 млрд дол.) було відзначено в Китаї (в постійних цінах 2016 року), у той час найбільше зниження спостерігалося в Росії (-13,9 млрд дол.).

Військові витрати Південної Америки в 2017 році виросли на 4,1%, головним чином, в результаті помітного збільшення витрат в двох найбільших країнах регіону - Аргентині (на 15%) і Бразилії (на 6,3%). Також у 2017 році військові витрати в Центральній Америці і Карибському басейні скоротилися на 6,6% в основному через зниження витрат в Мексиці (на 8,1% менше, ніж в 2016 році).

Військові витрати в Африці скоротилися на 0,5% в 2017 році. Зниження спостерігалося третій рік поспіль, починаючи з 2014 року, коли витрати досягли свого піку. У 2017 році військові витрати Алжиру скоротилися вперше за останні десять років (на 5,2% менше ніж у 2016 році).

Сім країн з 10 з найвищою часткою військових витрат у ВВП - на Близькому Сході: Оман (12% ВВП), Саудівська Аравія (10% ВВП), Кувейт (5,8% ВВП), Йорданія (4,8% ВВП), Ізраїль (4,7% ВВП), Ліван (4,5% ВВП) і Бахрейн (4,1% ВВП).

Нагадаємо, за даними SIPRI, світові продажі зброї в період з 2013-го по 2017 рік зросли на 10%, у той час як обсяг експорту озброєнь з Росії знизився на 7,1%.