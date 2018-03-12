SIPRI: експорт зброї з Росії впав

КИЇВ. 12 березня. УНН. Світові продажі зброї в період з 2013 по 2017 роки зросли на 10%, у той час як обсяг експорту озброєнь з Росії знизився на 7,1%. Про це свідчать опубліковані в понеділок нові дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє УНН.