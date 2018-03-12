SIPRI: експорт зброї з Росії впав

ukru
Ексклюзив
14:20 • 98473 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 96255 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 205784 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 154982 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 233568 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 181887 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 217990 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 222810 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 242774 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134789 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
59 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 164272 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 112526 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 100784 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 71311 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 54200 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 27729 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 98455 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 205764 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 233549 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 245185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 46108 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 42546 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 54200 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 100784 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 112526 перегляди
Актуальне
SIPRI: експорт зброї з Росії впав

SIPRI: експорт зброї з Росії впав

Київ • УНН

 • 12647 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Світові продажі зброї в період з 2013 по 2017 роки зросли на 10%, у той час як обсяг експорту озброєнь з Росії знизився на 7,1%. Про це свідчать опубліковані в понеділок нові дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє УНН.

"Згідно з новими даними про постачання зброї,.. відповідно до тенденції до зростання, що намітилася з початку 2000-х років, обсяг міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь в 2013-2017 роках виріс на 10% в порівнянні з 2008-2012 роками", - йдеться у звіті інституту.

Відзначається, що в 2013-2017 роках поставки зброї в Азію та Океанію і на Близький Схід зросли в порівнянні з 2008-2012 роками, в той час як в Африку, Північну і Південну Америку і Європу - скоротилися.

П'ять найбільших експортерів військової продукції - США, Росія, Франція, Німеччина і Китай - забезпечили 74% сукупного світового обсягу експорту озброєнь в 2013-2017 роках.

У 2013-2017 роках на частку США припадало 34% загального обсягу експорту озброєнь. У порівнянні з 2008-2012 роками обсяг експорту озброєнь збільшився на 25% в 2013-2017 роках і був на 58% вище обсягу експорту Росії - другого найбільшого експортера озброєнь за цей період. У 2013-2017 роках США постачали озброєння 98 державам. 49% від загального обсягу експорту озброєнь США припало на країни Близького Сходу, йдеться у звіті.

Зазначено також, що в 2013-2017 роках обсяг експорту озброєнь з Росії знизився на 7,1% в порівнянні з 2008-2012 роками. Франція збільшила експорт зброї на 27% і стала третім за величиною експортером озброєнь в 2013-2017 роках. Обсяг експорту озброєнь з Німеччини - четвертого найбільшого експортера в 2013-2017 роках - скоротився на 14% в період 2008-2012 років і 2013-2017 років. Однак, поставки озброєнь Німеччиною на Близький Схід виросли на 109%.

Зовсім небагато країн за межами Північної Америки та Європи є великими експортерами зброї. У 2013-2017 роках Китай зайняв п'яту позицію в списку країн-експортерів озброєнь. У порівнянні з 2008-2012 роками експорт озброєнь з Китаю збільшився на 38% в 2013-2017 роках. Основним імпортером китайської зброї був Пакистан в 2013-2017 роках.

Також наразі суттєво зросли поставки озброєнь з Китаю в Алжир і Бангладеш. У порівнянні з попередньою п'ятирічкою в 2013-2017 роках Ізраїль (55%), Південна Корея (65%) і Туреччина (145%) істотно збільшили експорт зброї.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, за даними SIPRI, вперше з 2010 року зафіксовано збільшення обсягу продажів озброєнь

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90