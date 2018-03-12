SIPRI: експорт зброї з Росії впав
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Світові продажі зброї в період з 2013 по 2017 роки зросли на 10%, у той час як обсяг експорту озброєнь з Росії знизився на 7,1%. Про це свідчать опубліковані в понеділок нові дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє УНН.
"Згідно з новими даними про постачання зброї,.. відповідно до тенденції до зростання, що намітилася з початку 2000-х років, обсяг міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь в 2013-2017 роках виріс на 10% в порівнянні з 2008-2012 роками", - йдеться у звіті інституту.
Відзначається, що в 2013-2017 роках поставки зброї в Азію та Океанію і на Близький Схід зросли в порівнянні з 2008-2012 роками, в той час як в Африку, Північну і Південну Америку і Європу - скоротилися.
П'ять найбільших експортерів військової продукції - США, Росія, Франція, Німеччина і Китай - забезпечили 74% сукупного світового обсягу експорту озброєнь в 2013-2017 роках.
У 2013-2017 роках на частку США припадало 34% загального обсягу експорту озброєнь. У порівнянні з 2008-2012 роками обсяг експорту озброєнь збільшився на 25% в 2013-2017 роках і був на 58% вище обсягу експорту Росії - другого найбільшого експортера озброєнь за цей період. У 2013-2017 роках США постачали озброєння 98 державам. 49% від загального обсягу експорту озброєнь США припало на країни Близького Сходу, йдеться у звіті.
Зазначено також, що в 2013-2017 роках обсяг експорту озброєнь з Росії знизився на 7,1% в порівнянні з 2008-2012 роками. Франція збільшила експорт зброї на 27% і стала третім за величиною експортером озброєнь в 2013-2017 роках. Обсяг експорту озброєнь з Німеччини - четвертого найбільшого експортера в 2013-2017 роках - скоротився на 14% в період 2008-2012 років і 2013-2017 років. Однак, поставки озброєнь Німеччиною на Близький Схід виросли на 109%.
Зовсім небагато країн за межами Північної Америки та Європи є великими експортерами зброї. У 2013-2017 роках Китай зайняв п'яту позицію в списку країн-експортерів озброєнь. У порівнянні з 2008-2012 роками експорт озброєнь з Китаю збільшився на 38% в 2013-2017 роках. Основним імпортером китайської зброї був Пакистан в 2013-2017 роках.
Також наразі суттєво зросли поставки озброєнь з Китаю в Алжир і Бангладеш. У порівнянні з попередньою п'ятирічкою в 2013-2017 роках Ізраїль (55%), Південна Корея (65%) і Туреччина (145%) істотно збільшили експорт зброї.
Нагадаємо, наприкінці минулого року, за даними SIPRI, вперше з 2010 року зафіксовано збільшення обсягу продажів озброєнь.