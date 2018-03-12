SIPRI: экспорт оружия из России упал

КИЕВ. 12 марта. УНН. Мировые продажи оружия в период с 2013 по 2017 годы выросли на 10%, в то время как объем экспорта вооружений из России снизился на 7,1%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник новые данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает УНН.