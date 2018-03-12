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SIPRI: экспорт оружия из России упал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Мировые продажи оружия в период с 2013 по 2017 годы выросли на 10%, в то время как объем экспорта вооружений из России снизился на 7,1%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник новые данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает УНН.

"Согласно новым данным о поставках оружия,.. в соответствии с тенденцией к росту, наметившейся с начала 2000-х годов, объём международных поставок основных видов обычных вооружений в 2013–2017 годах вырос на 10% по сравнению с 2008–2012 годами", - говорится в отчете института.

Отмечается, что в 2013–2017 годах поставки оружия в Азию и Океанию и на Ближний Восток возросли по сравнению с 2008-2012 годами, в то время как в Африку, Северную и Южную Америку и Европу - сократились.

Пять крупнейших экспортёров военной продукции – США, Россия, Франция, Германия и Китай – обеспечили 74% совокупного мирового объёма экспорта вооружений в 2013-2017 годах.

В 2013-2017 годах на долю США приходилось 34% общего объема экспорта вооружений. По сравнению с 2008-2012 годами объём экспорта вооружений увеличился на 25% в 2013-2017 годах и был на 58% выше объема экспорта России - второго крупнейшего экспортёра вооружений в этот период. В 2013-2017 годах США поставляли вооружения 98 государствам. 49% от общего объёма экспорта вооружений США пришлось на страны Ближнего Востока, говорится в отчете.

Указано также, что в 2013-2017 годах объем экспорта вооружений из России снизился на 7,1% по сравнению с 2008-2012 годами. Франция увеличила экспорт оружия на 27% и стала третьим по величине экспортёром вооружений в 2013-2017 годах. Объём экспорта вооружений из Германии - четвертого крупнейшего экспортёра в 2013-2017 годах - сократился на 14% в период 2008-2012 годов и 2013-2017 годов. Однако, поставки вооружений Германией на Ближний Восток выросли на 109%.

Совсем немногие страны за пределами Северной Америки и Европы являются крупными экспортёрами оружия. В 2013-2017 годах Китай занял пятую позицию в списке стран-экспортёров вооружений. По сравнению с 2008-2012 годами экспорт вооружений из Китая увеличился на 38% в 2013-2017 годах. Основным импортёром китайского оружия был Пакистан в 2013-2017 годах.

Также в данный период существенно возросли поставки вооружений из Китая в Алжир и Бангладеш. По сравнению с предыдущей пятилеткой в 2013-2017 годах Израиль (55%), Южная Корея (65%) и Турция (145%) существенно увеличили экспорт оружия.

Напомним, в конце прошлого года, по данным SIPRI, впервые с 2010 года зафиксировано увеличение объема продаж вооружений

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