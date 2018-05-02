SIPRI: Россия показала резкое падение военных расходов

В 2017 году военные расходы Китая вновь увеличились, сохраняя тенденцию к росту, которая длится уже более двух десятилетий. Военные расходы России снизились впервые с 1998 года, в то время как расходы США остались неизменными второй год подряд.

После 13 лет роста - с 1999-го по 2011 год - и относительно постоянного уровня военных расходов в период с 2012-го по 2016 год, в 2017 году мировые военные расходы снова выросли. В 2017 году военные расходы составляли 2,2% от мирового валового внутреннего продукта (ВВП) или 230 долл. на душу населения.

При этом наблюдалось падение военных расходов России. В 2017 году расходы составили 66,3 млрд долл., что на 20% ниже по сравнению с 2016 годом.

"Модернизация российской армии остается приоритетом для России. Однако, военный бюджет был ограничен в результате экономических проблем, с которыми страна столкнулась 2014 года", - отметил старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Симон Веземан.

В 2017 году военные расходы в Центральной и Западной Европе увеличились на 12% и 1,7% соответственно, отчасти из-за представлений о возрастающей угрозе со стороны России. Многие европейские государства-члены НАТО договорились увеличить свои военные расходы. Совокупные военные расходы всех 29 членов НАТО достигли 900 млрд долл. в 2017 году, что составило 52% мировых расходов.

США по-прежнему остались страной с самыми высокими военными расходами в мире. В 2017 году военные расходы США превысили общий объем расходов в семи следующих за ними крупнейших военных экономик мира. По сравнению с 2016 годом расходы США не изменились, достигнув в 2017 году 610 млрд долл.

"Проявившаяся в 2010 году тенденция к сокращению военных расходов США ушла. В 2018 году США существенно увеличат военные расходы, чтобы обеспечить увеличение численности", - отметил директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флоран.

В 2017 году Китай - вторая страна в мире по величине военных расходов - увеличил свои расходы на 5,6% до 228 млрд долл. Доля расходов Китая в общем объеме мировых военных расходов выросла с 5,8% в 2008 году до 13% в 2017 году.

Таким образом, в 2017 году наибольшее увеличение военных расходов (12 млрд долл.) было отмечено в Китае (в постоянных ценах 2016 года), в то время наибольшее снижение наблюдалось в России (-13,9 мдрд долл.).

Военные расходы Южной Америки в 2017 году выросли на 4,1%, главным образом, в результате заметного увеличения расходов в двух крупнейших странах региона - Аргентине (15%) и Бразилии (на 6,3%). Также в 2017 году военные расходы в Центральной Америке и Карибском бассейне сократились на 6,6% в основном из-за снижения расходов в Мексике (на 8,1% меньше, чем в 2016 году).

Военные расходы в Африке сократились на 0,5% в 2017 году. Снижение наблюдалось третий год подряд, начиная с 2014 года, когда расходы достигли своего пика. В 2017 году военные расходы Алжира сократились впервые за последние десять лет (на 5,2% меньше чем в 2016 году).

Семь стран из 10 с высокой долей военных расходов в ВВП - на Ближнем Востоке: Оман (12% ВВП), Саудовская Аравия (10% ВВП), Кувейт (5,8% ВВП), Иордания (4,8% ВВП), Израиль (4,7% ВВП), Ливан (4,5% ВВП) и Бахрейн (4,1% ВВП).

Напомним, по данным SIPRI, мировые продажи оружия в период с 2013-го по 2017 год выросли на 10%, в то время как объем экспорта вооружений из России снизился на 7,1%.