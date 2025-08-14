Сім років за ґратами: колишнього інженера кіностудії Довженка засудили за розкрадання

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього головного інженера Національної кіностудії ім. О. Довженка у привласненні майна в особливо великих розмірах. Його засудили до семи з половиною років ув’язнення з конфіскацією частини майна. Про це повідомляє ВАКС, пише УНН.

Виходячи із матеріалів справи, ідеться про Тимофія Пархоменка, який обіймав посаду головного інженера кіностудії.

Деталі

14 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок у гучній справі, що стосується державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка".

Суд встановив, що колишній головний інженер кіностудії скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

За вироком, обвинувачений отримав покарання у вигляді семи років і шести місяців позбавлення волі. Окрім того, на три роки йому заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у будь-яких підприємствах чи установах, незалежно від форми власності.

Суд також постановив конфіскувати половину майна, що належить засудженому за правом власності.

ВАКС продовжив арешт фігуранту справи про розкрадання 231 млн грн на закупівлі медобладнання для онкохворих