Сім років за ґратами: колишнього інженера кіностудії Довженка засудили за розкрадання

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
06:07 • 2698 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 15609 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 31429 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 36717 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 38007 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40978 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75265 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77399 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 150021 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66554 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
58%
756мм
Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 6814 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 9830 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 9366 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic01:32 • 5578 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 10179 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 150011 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 125748 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 116465 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 127325 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 98297 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 24140 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 46725 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 100103 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 116610 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49267 перегляди
Актуальне
The Times
Шахед-136
Brent
Криптовалюта
WhatsApp

Сім років за ґратами: колишнього інженера кіностудії Довженка засудили за розкрадання

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Колишнього головного інженера Національної кіностудії ім. О. Довженка засудили за привласнення майна в особливо великих розмірах. Він отримав сім з половиною років ув'язнення з конфіскацією частини майна.

Сім років за ґратами: колишнього інженера кіностудії Довженка засудили за розкрадання

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього головного інженера Національної кіностудії ім. О. Довженка у привласненні майна в особливо великих розмірах. Його засудили до семи з половиною років ув’язнення з конфіскацією частини майна. Про це повідомляє ВАКС, пише УНН.

Виходячи із матеріалів справи, ідеться про Тимофія Пархоменка, який обіймав посаду головного інженера кіностудії.

Деталі

14 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок у гучній справі, що стосується державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка".

Суд встановив, що колишній головний інженер кіностудії скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

За вироком, обвинувачений отримав покарання у вигляді семи років і шести місяців позбавлення волі. Окрім того, на три роки йому заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у будь-яких підприємствах чи установах, незалежно від форми власності.

Суд також постановив конфіскувати половину майна, що належить засудженому за правом власності.

ВАКС продовжив арешт фігуранту справи про розкрадання 231 млн грн на закупівлі медобладнання для онкохворих13.08.25, 11:00 • 3682 перегляди

Степан Гафтко

КультураКримінал та НП
Україна