Семь лет за решеткой: бывшего инженера киностудии Довженко осудили за хищение

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего главного инженера Национальной киностудии им. А. Довженко в присвоении имущества в особо крупных размерах. Его приговорили к семи с половиной годам заключения с конфискацией части имущества. Об этом сообщает ВАКС, пишет УНН.

Исходя из материалов дела, речь идет о Тимофее Пархоменко, который занимал должность главного инженера киностудии.

Детали

14 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) огласила приговор по громкому делу, касающемуся государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко".

Суд установил, что бывший главный инженер киностудии совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По приговору, обвиняемый получил наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы. Кроме того, на три года ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в любых предприятиях или учреждениях, независимо от формы собственности.

Суд также постановил конфисковать половину имущества, принадлежащего осужденному по праву собственности.

