Семь лет за решеткой: бывшего инженера киностудии Довженко осудили за хищение

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
06:07 • 3556 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 16713 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32362 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 37656 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 38711 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41352 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75543 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77509 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 150820 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66629 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.2м/с
48%
756мм
Популярные новости
"Коалиция желающих": Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в "мирном" соглашении13 августа, 23:47 • 8386 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 10751 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 10492 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 7118 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11003 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 150827 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 126471 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 117138 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 127980 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 98880 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 24519 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47084 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100468 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116941 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49565 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Семь лет за решеткой: бывшего инженера киностудии Довженко осудили за хищение

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Бывшего главного инженера Национальной киностудии им. А. Довженко осудили за присвоение имущества в особо крупных размерах. Он получил семь с половиной лет заключения с конфискацией части имущества.

Семь лет за решеткой: бывшего инженера киностудии Довженко осудили за хищение

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего главного инженера Национальной киностудии им. А. Довженко в присвоении имущества в особо крупных размерах. Его приговорили к семи с половиной годам заключения с конфискацией части имущества. Об этом сообщает ВАКС, пишет УНН.

Исходя из материалов дела, речь идет о Тимофее Пархоменко, который занимал должность главного инженера киностудии.

Детали

14 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) огласила приговор по громкому делу, касающемуся государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко".

Суд установил, что бывший главный инженер киностудии совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По приговору, обвиняемый получил наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы. Кроме того, на три года ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в любых предприятиях или учреждениях, независимо от формы собственности.

Суд также постановил конфисковать половину имущества, принадлежащего осужденному по праву собственности.

ВАКС продлил арест фигуранту дела о хищении 231 млн грн на закупке медоборудования для онкобольных13.08.25, 11:00 • 3690 просмотров

Степан Гафтко

КультураКриминал и ЧП
Украина