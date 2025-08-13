ВАКС продлил арест фигуранту дела о хищении 231 млн грн на закупке медоборудования для онкобольных

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца оставил под стражей руководителя преступной организации, которого НАБУ и САП подозревают в масштабном завладении средствами во время реализации проекта для Национального института рака. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины - по данным УНН, речь идет о бывшем директоре Национального института рака Андрее Шипко.

Детали

По версии следствия, организатор схемы вместе с подконтрольными компаниями и при содействии должностных лиц Национального института рака обеспечил победу "нужных" участников в тендерах на закупку медицинского оборудования в рамках государственного проекта "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака".

Следователи утверждают, что для получения максимальной прибыли стоимость оборудования искусственно завышали иногда на 50% - говорится в сообщении.

Для этого в цепи поставок вводили аффилированные с организатором иностранные компании, меняли комплектацию приборов и создавали дополнительные расходы, чтобы обосновать завышенную цену.

По данным НАБУ, убытки от этой сделки превысили 231 млн грн. ВАКС согласился с аргументами обвинения относительно рисков сокрытия и влияния на свидетелей, поэтому подозреваемый останется под стражей как минимум до завершения нового срока меры пресечения.

Напомним

Ранее Высший антикоррупционный суд применил к экс-исполняющему обязанности директора Национального института рака Андрею Шипко, который сейчас является депутатом областного совета, меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Он является подозреваемым по делу о завладении более 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных.