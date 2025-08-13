$41.450.06
06:18 • 11563 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 11217 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 30876 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 60472 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 43278 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 77543 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 41282 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 41369 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 115428 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 104264 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
ВАКС продлил арест фигуранту дела о хищении 231 млн грн на закупке медоборудования для онкобольных

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Следствие утверждает, что стоимость оборудования искусственно завышали на 50%.

ВАКС продлил арест фигуранту дела о хищении 231 млн грн на закупке медоборудования для онкобольных

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца оставил под стражей руководителя преступной организации, которого НАБУ и САП подозревают в масштабном завладении средствами во время реализации проекта для Национального института рака. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины - по данным УНН, речь идет о бывшем директоре Национального института рака Андрее Шипко.

Детали

По версии следствия, организатор схемы вместе с подконтрольными компаниями и при содействии должностных лиц Национального института рака обеспечил победу "нужных" участников в тендерах на закупку медицинского оборудования в рамках государственного проекта "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака".

Следователи утверждают, что для получения максимальной прибыли стоимость оборудования искусственно завышали иногда на 50%

- говорится в сообщении.

Для этого в цепи поставок вводили аффилированные с организатором иностранные компании, меняли комплектацию приборов и создавали дополнительные расходы, чтобы обосновать завышенную цену.

По данным НАБУ, убытки от этой сделки превысили 231 млн грн. ВАКС согласился с аргументами обвинения относительно рисков сокрытия и влияния на свидетелей, поэтому подозреваемый останется под стражей как минимум до завершения нового срока меры пресечения.

Напомним

Ранее Высший антикоррупционный суд применил к экс-исполняющему обязанности директора Национального института рака Андрею Шипко, который сейчас является депутатом областного совета, меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Он является подозреваемым по делу о завладении более 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных.

Степан Гафтко

ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины