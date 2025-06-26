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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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ВАКС відпустив під заставу ексвиконувача обов'язків директора Національного інституту раку

Київ • УНН

 • 980 перегляди

ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді застави 30 млн грн до ексвиконувача обов'язків директора Національного інституту раку, підозрюваного у привласненні понад 231 млн грн на медобладнанні. Суд також поклав на нього низку процесуальних обов’язків, включаючи заборону спілкуватися зі свідками та носіння електронного засобу контролю.

ВАКС відпустив під заставу ексвиконувача обов'язків директора Національного інституту раку

Вищий антикорупційний суд застосував до ексвиконувача обов'язків директора Національного інституту раку Андрія Шипка, який наразі є депутатом обласної ради, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн. Він є підозрюваним у справі щодо заволодіння понад 231 млн грн на медобладнанні для онкохворих.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

26 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував до колишнього виконувача обов'язків директора Національного інституту раку, який наразі є депутатом обласної ради, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн

- йдеться в повідомленні.

Також суд поклав на указаного учасника злочинної схеми такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду;
    • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
      • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
        • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
          • здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;
            • носити електронний засіб контролю.

              Доповнення

              Раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 6 учасникам злочинної схеми, до складу якої увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку.

              Її реалізація під час закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів завдала збитків на понад 231 млн грн.

              Наразі про підозру повідомлено:

              • фактичному керівнику найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні;
                • 2 довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній;
                  • виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та 2 службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

                    У 2019 році посадовців Національного інституту раку запідозрили у заволодінні коштами пацієнтів.

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    Здоров'яКримінал та НП
                    Київська область
                    Вищий антикорупційний суд України
                    Національне антикорупційне бюро України
                    Київ
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