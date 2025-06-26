ВАКС отпустил под залог экс-исполняющего обязанности директора Национального института рака

Высший антикоррупционный суд применил к экс-исполняющему обязанности директора Национального института рака Андрею Шипко, который сейчас является депутатом областного совета, меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Он является подозреваемым в деле о завладении более 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

26 июня 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил к бывшему исполняющему обязанности директора Национального института рака, который сейчас является депутатом областного совета, меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн - говорится в сообщении.

Также суд возложил на указанного участника преступной схемы следующие процессуальные обязанности:

прибывать по первому требованию к детективу, прокурору или в суд;

сообщать об изменении места жительства и/или работы;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Дополнение

Ранее сообщалось, что при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 участникам преступной схемы, в состав которой вошли представители частных структур и Национального института рака.

Ее реализация при закупке медицинского оборудования для онкобольных пациентов нанесла ущерб более чем на 231 млн грн.

Сейчас о подозрении сообщено:

фактическому руководителю крупнейшей группы субъектов предпринимательской деятельности, специализирующейся на реализации медицинского оборудования в Украине;

2 доверенным лицам – представителям подконтрольных организатору частных компаний;

исполняющему обязанности директора, который сейчас является депутатом областного совета, и 2 должностным лицам Национального института рака (должности указаны на момент совершения преступления).

В 2019 году должностных лиц Национального института рака заподозрили в завладении средствами пациентов.