Посадовців Національного інституту раку запідозрили у заволодінні коштами пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Прокуратура міста Києва повідомила про підозру двом посадовцям Національного інституту раку у заволодінні коштами онкохворих пацієнтів. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, спільно з лікарем-онкологом організував та створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатну медичну допомогу”, — йдеться в повідомленні.
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Так, зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. За сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1 500 до 18 000 гривень за один курс хіміотерапії.
“На даний час у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 тис. гривень”, — йдеться в повідомленні.
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Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях передбачених ч. 1 ст. 184 та ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безоплатну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно. Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих.