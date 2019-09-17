Должностных лиц Национального института рака заподозрили в завладении средствами пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Прокуратура города Киева сообщила о подозрении двум чиновникам Национального института рака в завладении средствами онкобольных пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака, достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, совместно с врачом-онкологом организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве разоблачили схему получения взяток на выдаче лекарств онкобольным
Так, злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. За содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии.
"В настоящее время в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове паталогоанатом требовал взятку за вскрытие тел
Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно. Принимаются меры по установлению других потерпевших.