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У Києві викрили схему отримання хабарів на видачі ліків онкохворим

У Києві викрили схему отримання хабарів на видачі ліків онкохворим

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. Про це йдеться у повідомленні Департаменту захисту економіки Національної поліції України у Facebook, передає УНН.

"16 серпня оперативники Управління захисту економіки у місті Києві Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва прокуратура міста Києва провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту Раку (НІР) МОЗ України", - вказали у поліції.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів, як вказано, "правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту Раку".

"Суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 000 до 70 000 гривень. Суми "відкатів" за перемогу у тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод", - зазначили правоохоронці.

Під час проведення санкціонованих обшуків у службових приміщеннях Національного інституту Раку та за місцем мешкання фігурантів, як повідомляється, "було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності". "Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ та слідчі київської поліції вилучили 20 тисяч гривень", - додали у поліції.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у травні правоохоронці в Києві та Київській області провели обшуки у справі щодо фальсифікації медпрепаратів для онкохворих.

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