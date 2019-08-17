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В Киеве разоблачили схему получения взяток на выдаче лекарств онкобольным

Киев  •  УНН

 • 15726 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной "схеме" назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан. Об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в Facebook, передает УНН.

"16 августа оперативники Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции, следователи следственного управления полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры города Киева провели санкционированные обыски у служебных лиц Национального института Рака (НИР) Минздрава Украины", - указали в полиции.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, как указано, "правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды с граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд института Рака".

"Суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3000 до 70000 гривен. Сумы "откатов" за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных соглашений", - отметили правоохранители.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Национального института Рака и по месту жительства фигурантов, как сообщается, "было изъято документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности". "Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов оперативники столичного УЗЭ и следователи киевской полиции изъяли 20 000 гривен", - добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в мае правоохранители в Киеве и Киевской области провели обыски по делу о фальсификации медпрепаратов для онкобольных.

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