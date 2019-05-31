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Фальсифіковані ліки для онкохворих: у Києві та області обшукують 11 об’єктів

Фальсифіковані ліки для онкохворих: у Києві та області обшукують 11 об’єктів

Київ • УНН

 • 21827 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Правоохоронці в Києві та Київській області проводять обшуки у справі щодо фальсифікації медпрепаратів для онкохворих, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“...відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва проводяться слідчі дії та обшуки на 11 об’єктах в місті Києві та Київській області”, — повідомили у прес-службі.

Заходи проходяться в рамках кримінальних проваджень за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”, ч.2 ст.321-1 КК України “Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів” , а також за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що громадяни України та іноземці здійснювали поза межами митного контролю, доставку на територію України фальсифікованого медичного препарату (онкопрепарату) Keytruda (Кітруда, виробництва США і Австрії), а також його кустарне виготовлення на території України і подальшу реалізацію, як на території нашої держави так і за її межами.

За результати проведених заходів було затримано декілька осіб в порядку ст. 208 КПК України після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda (Кітруда) на загальну суму близько 7 тисяч доларів США.

Виявлено та вилучено значну кількість сильнодіючих коштовних фальсифікованих медичних препаратів на мільйони гривень, поліграфічні ескізи та елементи пакування медпрепаратів, товаро-супровідні документи і велику кількість коштів, які отримані незаконним шляхом. Слідчі дії та обшуки тривають.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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