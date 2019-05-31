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В Україні викрили зловмисників, які реалізовували фальсифіковані ліки для онкохворих

В Україні викрили зловмисників, які реалізовували фальсифіковані ліки для онкохворих

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. На гарячому затримали групу зловмисників, які доставляли в Україну та реалізовували фальсифіковані медичні препарати для онкохворих. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральну прокуратури України.

“Трьох осіб 31 травня було затримано в порядку ст. 208 КПК України, після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda (Кітруда) на загальну суму близько 7 тисяч доларів США”, — йдеться в повідомленні.

Також, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України встановлено, що громадянин Б. спільно з іншими громадянами України та іноземцями здійснює, поза межами митного контролю, доставку на територію України фальсифікованого медичного препарату (онкопрепарату) Keytruda (Кітруда, виробник США і Австрія), а також його кустарне виготовлення на території України та подальшу реалізацію, як на території нашої держави так і за її межами.

“Наразі під час проведення обшуків, які ще тривають, вже виявлено та вилучено, за попередніми даними, фальсифіковані медикаменти на мільйони гривень. Остаточна їх вартість буде встановлена досудовим розслідуванням”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, на даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Прокурорами готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжних заходів. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Нагадаємо, на Донеччині затримали військовослужбовця, який займався збутом наркотичних засобів.

Українські Національні Новини

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