Військового на Донбасі спіймали на торгівлі наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На Донеччині затримали військовослужбовця, який займався збутом наркотичних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Так, учора офіцерами внутрішньої та власної безпеки по Краматорському загону спільно з співробітниками територіального підрозділу ДБР у місті Краматорськ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Донецького гарнізону, у межах кримінального провадження за ч.2 ст. 307 ККУ, затримано військовослужбовця відділу прикордонної служби "Бахмут" під час спроби збуту канабісу одному із співслужбовців.
Попередня робота проведена у межах кримінального провадження, що було розпочато два місяці тому за матеріалами внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в Україні викрили канал розповсюдження важких наркотиків серед військових.