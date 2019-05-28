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Військового на Донбасі спіймали на торгівлі наркотиками

Військового на Донбасі спіймали на торгівлі наркотиками

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. На Донеччині затримали військовослужбовця, який займався збутом наркотичних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Так, учора офіцерами внутрішньої та власної безпеки по Краматорському загону спільно з співробітниками територіального підрозділу ДБР у місті Краматорськ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Донецького гарнізону, у межах кримінального провадження за ч.2 ст. 307 ККУ, затримано військовослужбовця відділу прикордонної служби "Бахмут" під час спроби збуту канабісу одному із співслужбовців.

Попередня робота проведена у межах кримінального провадження, що було розпочато два місяці тому за матеріалами внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Україні викрили канал розповсюдження важких наркотиків серед військових.

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Кримінал та НП

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