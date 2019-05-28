Военного на Донбассе поймали на торговле наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Донецкой области задержали военнослужащего, занимавшегося сбытом наркотических средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, вчера офицерами внутренней и собственной безопасности по Краматорскому отряду совместно с сотрудниками территориального подразделения ГБР в городе Краматорск, под процессуальным руководством Военной прокуратуры Донецкого гарнизона, в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 307 УК, задержан военнослужащий отдела пограничной службы "Бахмут" при попытке сбыта каннабиса одному из сослуживцев.
Предыдущая работа проведена в рамках уголовного производства, что было начато два месяца назад по материалам внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.
На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, в Украине разоблачили канал распространения тяжелых наркотиков среди военных.